У Кремлі відреагували на слова Байдена про схожість Путіна та ХАМАС – образились

У Кремлі назвали неприйнятним порівняння їх диктатора Владіміра Путіна з палестинським угрупуванням ХАМАС, яке попередньо зробив президент США Джо Байден.

Зокрема, невдоволенням вибухнув прессекретар російського очільника Дмитро Пєсков російським ЗМІ. Очевидно, радикальна заява Байдена йому не сподобалась.

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Пєсков наголосив, що у Кремлі вважають неприйнятним такий тон щодо Росії і їхнього президента.

"Ми вважаємо неприйнятним такий тон щодо Російської Федерації і щодо нашого президента. Навряд чи така риторика підходить відповідальним лідерам держав", – сказав путінський посіпака.

Що цьому передувало

Під час звернення до нації президент США Джо Байден засудив ХАМАС і порівняв дії терористів з діями російського диктатора Владіміра Путіна.

У промові в Овальному кабінеті американський лідер сказав, що напади на Ізраїль і вторгнення в Україну мають спільні мотиви.

"ХАМАС і Путін становлять різні загрози, але вони мають спільне: вони обидва хочуть повністю знищити сусідню демократію", – зазначив Байден.

Реакція світу

The Guardian зауважив, що Байден був різким у формулюваннях під час промови, відзначаючи, що лідер провів "прямий і провокативний зв'язок між вторгненням Росії в Україну та нападом ХАМАС на Ізраїль", закликаючи американців не відступати від своєї ролі "маяка для світу".

Водночас зазначають, що Трамп теж відреагував на промову Байдена: він розкритикував її, заявивши, що "Америка все ближче наближається до Третьої світової війни".