Байден порушив королівський протокол на саміті "Великої сімки"

Президент США Джо Байден перебуває з першим офіційним візитом в Європі. Глава Білого дому вже встиг відзначитись, порушивши положення королівського протоколe під час саміту G7.

Згідно з протоколом, останніми на захід завжди повинні з'являтись члени королівської родини. Проте Байден це правило проігнорував і прийшов пізніше за герцога та герцогиню Кембриджських, принца Чарльза та навіть Єлизавету ІІ.

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Джо та Джилл Байдени запізнились на 5 хвилин

Запізнення подружжя Байденів було незначним – всього 5 хвилин, проте воно привернуло увагу британських ЗМІ. Єлизавета ІІ невдоволення не продемонструвала і радо спілкувалась з американськими гостями.

Останньою на захід має прибувати королева / Фото Daily mail

Байден зустрівся з Макроном

Це була перша зустріч Джо Байдена з королевою Великої Британії та лідерами G7 на закритому прийомі.

Зазначимо, що президент Джо Байден уже зустрівся зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Глави держави відзначили, що "перебувають на одній хвилі". 16 червня на Байдена чекає зустріч з російським президентом Володимиром Путіним. Відбудеться вона у Швейцарії.

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