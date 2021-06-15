Байден пояснив, чим загрожує Росії смерть Навального в колонії

Президент США Джо Байден попередив главу Кремля Володимира Путіна, які наслідки матиме для Росії смерть Олексія Навального. Це, вважає Байден, зіпсує відносини Москви з усім світом.
Про це Байден повідомив під час пресконференції після саміту НАТО в Брюсселі. Цю заяву лідер США зробиd за два дні до зустрічі з Путіним у Швейцарії.
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Смерть Навального стала б ще одним свідченням того, що Росія практично не має наміру дотримуватися основних прав людини,
– сказав Байден.
Політику Росії розкритикували на саміті НАТО
Агресивну та безвідповідальну політику Росії вже розкритикували у підсумковому комюніке Альянсу, адже Москва загрожує євроатлантичній безпеці. Серед основних факторів загрози країни НАТО назвали нарощення військової присутності, кібератаки, анексію Криму та дезінформаційну кампанію, яку проводить Кремль.
Путін зустрінеться з Байденом 16 червня
Зазначимо, 14 червня Байден назвав Путіна гідним суперником, а зустріч з ним у Швейцарії – критично важливою. Натомість відповіді на запитання, чи є глава Кремля вбивцею, він уникнув.Цікаво! Раніше Путін казав, що не збирається піднімати тему ув'язненого опозиціонера Олексія Навального на зустрічі з Байденом. Глава Кремля вважає, що це не є питанням двосторонніх відносин.
Що відомо про стан Олексія Навального?
Стан Навального у колонії значно погіршився, опозиціонер вимагав допустити до нього приватних медиків, адже лікування у місці позбавлення волі йому не надавали. На знак протесту політик навіть оголосив голодування, проте згодом його припинив.