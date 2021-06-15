Байден пояснив, чим загрожує Росії смерть Навального в колонії

Президент США Джо Байден попередив главу Кремля Володимира Путіна, які наслідки матиме для Росії смерть Олексія Навального. Це, вважає Байден, зіпсує відносини Москви з усім світом.

Про це Байден повідомив під час пресконференції після саміту НАТО в Брюсселі. Цю заяву лідер США зробиd за два дні до зустрічі з Путіним у Швейцарії.

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Смерть Навального стала б ще одним свідченням того, що Росія практично не має наміру дотримуватися основних прав людини,

– сказав Байден.

Політику Росії розкритикували на саміті НАТО

Агресивну та безвідповідальну політику Росії вже розкритикували у підсумковому комюніке Альянсу, адже Москва загрожує євроатлантичній безпеці. Серед основних факторів загрози країни НАТО назвали нарощення військової присутності, кібератаки, анексію Криму та дезінформаційну кампанію, яку проводить Кремль.

Путін зустрінеться з Байденом 16 червня

Зазначимо, 14 червня Байден назвав Путіна гідним суперником, а зустріч з ним у Швейцарії – критично важливою. Натомість відповіді на запитання, чи є глава Кремля вбивцею, він уникнув.

Що відомо про стан Олексія Навального?

Стан Навального у колонії значно погіршився, опозиціонер вимагав допустити до нього приватних медиків, адже лікування у місці позбавлення волі йому не надавали. На знак протесту політик навіть оголосив голодування, проте Стан Навального у колонії значно погіршився, опозиціонер вимагав допустити до нього приватних медиків, адже лікування у місці позбавлення волі йому не надавали. На знак протесту політик навіть оголосив голодування, проте згодом його припинив