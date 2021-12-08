З такими Путін не стикався, – Байден пригрозив Росії санкціями у разі вторгнення в Україну
8 грудня 2021 , 19:12Читать новость на русском
Джерело:Bloomberg
Джо Байден під час розмови з Володимиром Путіним 7 грудня попередив Росію про санкції у разі вторгнення в Україну. За словами президента США, країна-агресор з такими обмеженнями "ще не стикалася".
Про це американський лідер повідомив, спілкуючись з представниками ЗМІ та журналістами 8 грудня.
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Чітко роз'яснив Путіну, якщо Росія вторгнеться до України, будуть економічні наслідки, з якими той ніколи не стикався,
– сказав Джо Байден.
"На країну-агресора чекають серйозні наслідки у разі вторгнення до України", – додав президент США.
Підсумки розмови Байдена та Путіна
- Розмова тривала впродовж понад 2 годин 7 грудня та відбувалася віч-на-віч у відеорежимі.
- Джо Байден заявив, що буде рішуче реагувати на ескалацію конфлікту з Україною. Він сказав: "США та союзники відреагують сильними економічними та іншими заходами".
- Американський президент також відкинув вимогу Путіна про те, що Київ не повинен вступити в НАТО. Президент США наголосив, що таке питання вирішуватиме лише Альянс.