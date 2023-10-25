Наголосив на підтримці України у заяві: президент Байден привітав нового спікера Конгресу США

Новим спікером Конгресу в Сполучених Штатах Америки став Майк Джонсон. Президент Джозеф Байден привітав республіканця. Водночас під час промови не забув закликати підтримувати Україну.

Власне, у середу, 25 жовтня, 220 конгресменів проголосувало за обрання Джонсона новим спікером Палати представників. Голова Білого дому Байден згодом опублікував заяву, у якій привітав політика і згадав про додаткове фінансування нашій державі.

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Байден про новообраного спікера та Україну

Президент США вкотре наголосив, що готовий добросовісно співпрацювати з будь-яким спікером. Зокрема, з новообраним Майком Джонсоном. За його словами, важливо спільно розвивати країну та відстоювати зовнішньополітичні інтереси США на міжнародній арені.

Я запропонував історичний додатковий пакет фінансування, який просуває наші двопартійні інтереси національної безпеки в Ізраїлі та Україні, забезпечує безпеку нашого кордону. Ці пріоритети були схвалені лідерами обох партій,

– йдеться у заяві Байдена.

Окрім того, там зазначено, що, попри розбіжності у певних питаннях, важливо усвідомлювати: усюди, де тільки можливо, потрібно шукати спільну мову, аби долати виклики та не гаяти часу.

Зверніть увагу! Останнім часом певні радикально налаштовані республіканці виступали проти надання зброї Україні. Через це, зокрема, пішов у відставку колишній спікер Палати представників республіканець Кевін Маккарті.

Водночас 20 жовтня адміністрація Байдена звернулася до Конгресу США із запитом на майже 105 доларів мільярдів на фінансування допомоги Україні та Ізраїлю. Невдовзі парламент має голосувати за цю ініціативу.

Більше про позицію Майка Джонсона

Видання Bloomberg пише, що новообраний спікер критикував виділення допомоги нашій державі, а також у 2020 році був активним прихильником Трампа. Себто він відстоював думку, що тодішні президентські вибори нібито були нечесні.

Разом з тим, як стверджують аналітики, зараз Джонсон готовий до діалогу. Зокрема, в питанні постачання озброєння Україні. Також він уже підтримав виділення допомоги Ізраїлю.