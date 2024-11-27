Байден закликав Конгрес виділити додаткові 24 мільярди доларів Україні, – Politico

США підтримують Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Президент Джо Байден закликає виділити Україні значні кошти для військової допомоги Україні.

Президент США Джо Байден закликав Конгрес виділити додаткові 24 мільярди доларів на військову підтримку України. Про це пише 24 Канал і\з посиланням на Politico.

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Частина республіканців незгодна

Видання пише, що адміністративно-бюджетне управління Білого дому запропонувало включити цю фінансову допомогу до пакета рішень. Це потрібно, щоб уникнути зупинки фінансування наступною президентською адміністрацією.

Передбачено, що із цієї суми 8 мільярдів буде для фінансування контрактів компаній США на постачання озброєння Україні. Ще 16 мільярдів мають піти на поповнення запасів американського військового арсеналу.

Однак частина республіканців уже висловила незгоду з цим кроком. Вони розкритикували цей запит.

Сенатор Майк Лі із штату Юта написав, що Джо Байден щойно віддав 4,7 мільярда доларів платників податків, в односторонньому порядку "пробачивши" кредити Україні. сенатор вважає, що Конгрес не повинен дарувати йому безкоштовний подарунок для подальшого "саботажу мирних переговорів президента Трампа на виході за двері".