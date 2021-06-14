Росія слабша, ніж здається, а Путін – автократ, – Байден

Байден підтвердив слова Путіна про найнижчий рівень відносин між США і Росією за останні роки. Він припустив, що Росія може бути слабшою, ніж вона сама себе видає.

Байден сказав, що відносини між двома державами зараз справді на низькому рівні. Таку заяву американський президент зробив на пресконфренції в кінці саміту G7 у Великобританії.

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Росія слабша, ніж здається

Байден назвав поведінку Росії на різних фронтах неприйнятною. Те, що робить Кремлю, суперечить міжнародним нормам, однак влада Росії на це не зважає.

Байден підтвердив: санкції і дипломатичні ноти не допомагають "боротися" із Путіним. Втім, не на усіх полях діяльності Росії впорається із тим, на що націлилася. Як зазначив Байден, Росія є слабшою, ніж вона може сприйматися.

Росія зайнялася діяльністю, яка, на нашу думку, суперечить міжнародним нормам, але вона також відгризла деякі реальні проблеми, через які у них виникнуть проблеми з пережовуванням,

– сказав Байден.

Американські та інші західні лідери розглядають Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна як головну стратегічну загрозу. Він зазначив, що лідери Росії і Китаю – автократи, яким демократи мають показати свій шлях розвитку держав. Байден зазначив – у Росії багато внутрішніх проблем, серед яких крах пострадянської економіки, COVID і Близький Схід.

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