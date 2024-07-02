Верховний суд США визнав, що експрезидент країни Дональд Трамп має частковий імунітет від кримінального переслідування у справі про штурм Капітолія. Джо Байден назвав це рішення "небезпечним прецедентом".

Рішенням шести суддів проти трьох Верховний суд США постановив, що, хоча колишні президенти користуються імунітетом за дії, вчинені в межах своїх конституційних повноважень, вони не мають імунітету за дії, які вчиняють приватно. У такий спосіб за Дональдом Трампом був визнаний певний імунітет у справі щодо штурму Капітолія.

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"Ніхто не вищий за закон"

На тлі постанови суду Джо Байден виступив із заявою, у який закликав американців не голосувати за Трампа.

Байден назвав рішення суду "продовженням атаки на давним-давно вироблені юридичні основи американської нації". Він нагадав, що у президентів США дуже великі повноваження, втім, вони завжди були обмежені законом у тому, що роблять, оскільки Америка побудована на принципі "ніхто не вищий за закон", навіть президент.

Після сьогоднішнього рішення не існує жодних обмежень на дії президента, включно з обмеженнями з боку закону або Верховного суду,

– заявив політик.

Байден пояснив, що рішення суду означає, що Трамп навряд чи постане перед судом до виборів 5 листопада. Також він процитував слова однієї із незгодних суддів про те, що президент тепер перетворився в монарха, який стоїть над законом.

Лідер США вказав на "небезпечний прецедент", створений рішенням суду. Адже тепер влада президента більше не буде обмежена законом. Єдині обмеження будуть встановлюватися самим президентом.

Американський народ має вирішити, чи хоче він знову доручити владу людині, яка спробувала незаконно утримати владу. Я поважатиму межі влади президента, як я це робив останні три з половиною роки, але інші люди, наприклад Дональд Трамп, будуть вільні ігнорувати закон,

– наголосив Байден.