Байден закликав Путіна знизити напруженість і згадав про російські війська на кордоні

Президент США Джо Байден 13 квітня провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. Лідер США закликав Росію знизити напруженість у відносинах з Києвом.

Джо Байден також підкреслив непохитну підтримку Штатів суверенітету і територіальної цілісності України.

Важливо Байден поговорив телефоном з Путіним про Донбас

Що сказав Байден

Президент США заявив про занепокоєння перекиданням російських сил до кордону з Україною і закликав Росію знизити напруженість у відносинах із Києвом.

Президент озвучив наше занепокоєння раптовим нарощуванням російських військових сил в окупованому Криму й на кордонах України та закликав Росію знизити напруженість,

– мовиться у заяві Білого дому.

Також Байден підтвердив свою мету побудувати стабільні та передбачувані відносини з Росією, що відповідають інтересам США. Наостанок він запропонував зустріч на вищому рівні у третій країні найближчими місяцями для обговорення всього кола питань, що стоять перед США та Росією.

Загострення на Донбасі: головне

Від початку 2021 року окупанти на Донбасі почали активніше обстрілювати позиції ЗСУ . Тоді штаб ООС кілька разів на тиждень почав повідомляти про загиблих.

. Тоді штаб ООС кілька разів на тиждень почав повідомляти про загиблих. Цікаво, що час ескалації конфлікту на Донбасі припав на вступ на посаду нового очільника США Джо Байдена. Подейкують, що у такий спосіб Путін "випробовує" свого американського колегу.

26 березня внаслідок цинічного обстрілу бойовиків, що тривав кілька годин, обірвалося життя одразу чотирьох наших бійців. Ще 2 українських бійці отримали поранення. Трагедія сталася у районі Шумів.

А вже на початку квітня українська розвідка зафіксувала, що Росія нарощує свою присутність у Воронезькій, Ростовській та Брянській областях, які межують з Україною. Крім того, країна-агресор стягує зброю до окупованого Криму.

Позиція США

Раніше в американському оборонному відомстві висловили стурбованість нарощуванням російських військ біля кордонів України.

Сполучені Штати Америки не скорочуватимуть військову присутність у Німеччині. Через загострення ситуації на кордонах України вони навпаки збільшать свою присутність на 500 осіб.