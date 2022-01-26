Байден і Шольц зустрінуться у Вашингтоні у лютому, – Bild

Новий німецький канцлер Олаф Шольц скоро відвідає США з офіційним візитом. Там він зустрінеться із Джо Байденом. За інформацією ЗМі, це може статися вже у лютому.

Як стверджують у німецькому виданні Bild, зустріч Шольца та Байдена запланована на 7 лютого. Там наголосили, що вона відбудеться на тлі загрози російського вторгнення в Україну.

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Раніше німецьке видання Spiegel писало, що Шольц відмовився від зустрічі з американським президентом. Втім, у Білому домі спростували цю інформацію. Там запевнили, що "з нетерпінням чекають німецького канцлера вже у лютому".

Російська агресія проти України – найважливіша тема

За інформацією Bild, американський та німецький лідери обговорять загрозу нового нападу Росії на Україну, а також те, як Захід має реагувати на "загрозливі жести Володимира Путіна". Як наголошує видання, політикам буде про що поговорити, адже позиції Вашингтона та Берліна не у всьому збігаються.

Мовляв, США наполягають на жорстких санкціях проти режиму Путіна, постачанні озброєння в Україну, а також на зупинці газопроводу "Північний потік-2".

Натомість Німеччина категорично відмовляється від поставки зброї, а поки лише готова відправити 5 000 військових касок. Водночас там не хочуть пов'язувати "Північний потік-2" та агресію Росії.

Вашингтон попередив про небезпеку в лютому

У США бачать ознаки того, що Москва застосує силу проти України до середини лютого. Таку заяву зробила заступниця державного секретаря країни Венді Шерман. При цьому, посадовиця запевнила, що Захід готовий реагувати на будь-які сценарії. Якщо Росія наважиться на повномасштабне вторгнення, будуть серйозні наслідки.

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