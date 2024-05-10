Байден схвалив передачу Україні військової допомоги

Президент США Джозеф Байден схвалив передачу нової військової допомоги для України на сотні мільйонів доларів. Офіційний наказ вже опублікували на сайті Білого дому.

США офіційно оголосили про допомогу Україні на 400 мільйонів доларів. Наразі повного переліку військової техніки, яку передадуть нашій країні, немає, однак глава Офісу Президента розкрив деякі деталі.

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Що увійде до нового пакета допомоги

Андрій Єрмак повідомив, що до пакета увійдуть ракети для Patriot, NASAMS, зенітні ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS та артилерії, різноманітна техніка та інше.

Принагідно він подякував союзникам за допомогу.

Раніше видання Politico заявило, що окрім ракет та боєприпасів до військової допомоги також увійдуть бойові машини Bradley, машини з захистом від мін і засідок MRAP, Javelin.

Повідомлялося, що значна частина зброї, яку збираються відправити Україні, вже є на американських складах.

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