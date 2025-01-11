Байден пояснив, що врятує Україну, якщо Трамп припинить військову допомогу

Дональд Трамп неодноразово висловлював обурення масштабами допомоги Україні з боку США. Попри це Джо Байден вважає, що Київ і надалі матиме фінансування, потрібне для відсічі російської агресії.

Адміністрація Байдена до закінчення своїх повноважень намагається максимально витратити кошти, виділені Конгресом для підтримки України. Нещодавно був оголошений черговий пакет військової допомоги на 500 мільйонів доларів. Він, зокрема, передбачає ракети та обладнання для F-16, передає 24 Канал.

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Якщо Трамп відмовиться допомагати

Під час промови про стан економіки в США Джо Байден висловив впевненість, що Конгрес протидіятиме будь-яким спробам адміністрації Трампа зупинити допомогу Україні. За словами політика, в американському парламенті достатньо демократів і республіканців, які виступають за продовження підтримки нашої країни.

"Я сподіваюсь, що вони не погодяться з президентом, якщо той вирішить припинити фінансування України", – сказав Байден.

Також він вказав на складне економічне і політичне становище Росії внаслідок трирічної війни та санкцій з боку Заходу. Чинний лідер закликав не дати змогу Путіну перевести подих.

Байден зауважив, що сам робить усе можливе, аби підтримати Україну.

Зверніть увагу! 10 січня США запровадили масштабні санкції, заборонивши своїм компаніям надавати нафтосервісні послуги в Росії.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп допускав імовірність скорочення масштабів допомоги Україні. Зазначимо, що Білий дім не встигає витратити майже 4 мільярди доларів з пакета підтримки України, ухваленого Конгресом у квітні. Ці кошти будуть передані адміністрації новообраного президента США.