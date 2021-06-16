Байден сказав, що ніколи не торгуватиме Україною, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Джо Байден як президент США дає гарантії лише своїй країні. Водночас він висловив Україні слова підтримки та розуміння.

Зеленський заявив, що він зацікавлений у відстоюванні українських інтересів у розмові Байдена з Володимиром Путіним. Загалом український лідер зацікавлений у позитиві від цієї зустрічі.

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Він (Джо Байден – 24 канал) сказав: я ніколи не буду торгувати Україною, інтересами України. Домовилися, що ми в будь-якому разі отримаємо після саміту інформацію, як пройшла зустріч,

– наголосив Зеленський.

Водночас український лідер визнав, що певний скепсис щодо розмови очільників США та Росії все-таки є. Гарантії захисту суверенітету та територіальної цілісності Україна на словах вже отримувала не тільки від президента США, але й від лідерів НАТО та G7.

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