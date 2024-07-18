Мене нудить від Маска та його багатих друзів, – Байден

Президент Джо Байден висловив обурення спробами Ілона Маска та його багатих друзів вплинути на президентські вибори в США. Голова Білого дому закликав своїх прихильників підтримати його передвиборчу кампанію.

Зауважимо, що це сталося після повідомлення про його захворюваність на коронавірус. Байден заявив, що навіть перебуваючи в ізоляції він працюватиме на благо американського народу.

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Що Байден сказав на адресу Маска

Президент США Джо Байден на своїй особистій сторінці в соціальній мережі X звинуватив американського бізнесмена Ілона Маска та його багатих друзів у спробах купити президентські вибори.

Спершу глава Білого дому написав "я хворий", чим натякнув на те, що він нещодавно захворів на коронавірус. Втім, через деякий час контекст цього повідомлення змінився.

Мене нудить від Ілона Маска та його багатих друзів, які намагаються купити ці вибори,

– написав Байден в наступному пості.

Таким чином, президент США висловив обурення спробами впливу на вибори та закликав своїх прихильників активніше підтримувати його передвиборчу кампанію.

Зауважимо, що за повідомленням ЗМІ, Ілон Маск вніс значну суму в комітет, який працює над тим, аби Трамп переміг. Втім, яку конкретно суму вніс американський бізнесмен, не розголошується.