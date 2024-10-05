Байден не впевнений, що вибори у США "відбудуться мирно"

Президент США Джо Байден заявив, що не впевнений в тому, що вибори 5 листопада відбудуться мирно. Він також пожартував про своє повернення у президентські перегони.

Водночас Байден вважає, що президентські вибори будуть вільними і чесними. Про це американський президент заявив під час брифінгу в Білому домі.

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Чи відбудуться вибори в США мирно

Джо Байден висловив стурбованість щодо нещодавніх коментарів Дональда Трампа та кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса.

Я впевнений, що вибори будуть вільними та справедливими. Я не знаю, чи будуть вони мирними,

– сказав Байден.

За його словами, те, що казав Трамп, коли йому не сподобався результат останніх виборів, "було дуже небезпечним". Також він зазначив, що кандидат у віцепрезиденти від Республіканської партії не сказав, що погодиться з результатами виборів.

Коли президент США залишав залу після свого виступу, один із репортерів запитав, чи не збирається він переглянути своє рішення про вихід із президентських перегонів.

Я повертаюсь,

– лаконічно пожартував Байден і розсміявся.

До слова, раніше з'явилася інформація про те, що Байден може "просунути" заявку України на вступ до НАТО до кінця свого терміну на посаді президента США. Ознаки цього з'явилися під час поїздки Володимира Зеленського до Вашингтона.