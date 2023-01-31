Байден відмовився передати Україні F-16: Резніков вперше відреагував

Джо Байден під час розмови з журналістами сказав, що Штати не передаватимуть Україні винищувачі F-16. Олексій Резніков відреагував на заяву лідера США.

Наразі Резніков перебуває у Парижі. Зокрема, до французької столиці міністр оборони прибув, щоб обговорити передання Україні винищувачів F-16.

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Резніков розповів, що кожна допомога Україні переживала 5 етапів:

"Ні";

"Обговорімо і вивчимо можливості";

"Готуймо екіпаж";

"Прибуття".

Так було з HIMARS, з тими самими Bradley. Пригадайте історію з німецькими Leopard, теж спочатку було "Ні", а тепер у нас танкова коаліція. Тому я вірю в наступну "Літакову коаліцію",

– заявив Резніков.

Міністр оборони додав, що для цього потрібен лідер. Резніков зауважив, що саме тому він прибув до Парижа.

Байден проведе розмову з Зеленським

Байден заявив, що вже невдовзі проведе розмову з Володимиром Зеленським. Темою стануть запити України щодо зброї. Дату розмови президент США наразі не оприлюднив.

Про те, що США не надаватимуть Україні винищувачі, Байден сказав під час розмови з журналістами.

Дмитро Кулеба – глава МЗС України – заявив, що наразі триває робота над розблокуванням передання Україні винищувачів і далекобійних ракет.