Байден відмовився передати Україні F-16: Резніков вперше відреагував

31 січня 2023, 19:06
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Джерело:

Ministère des Armées

Джо Байден під час розмови з журналістами сказав, що Штати не передаватимуть Україні винищувачі F-16. Олексій Резніков відреагував на заяву лідера США.

Наразі Резніков перебуває у Парижі. Зокрема, до французької столиці міністр оборони прибув, щоб обговорити передання Україні винищувачів F-16.

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Резніков розповів, що кожна допомога Україні переживала 5 етапів:

  • "Ні";
  • "Обговорімо і вивчимо можливості";
  • "Готуймо екіпаж";
  • "Прибуття".

Так було з HIMARS, з тими самими Bradley. Пригадайте історію з німецькими Leopard, теж спочатку було "Ні", а тепер у нас танкова коаліція. Тому я вірю в наступну "Літакову коаліцію",
– заявив Резніков.

Міністр оборони додав, що для цього потрібен лідер. Резніков зауважив, що саме тому він прибув до Парижа.

Байден проведе розмову з Зеленським

Байден заявив, що вже невдовзі проведе розмову з Володимиром Зеленським. Темою стануть запити України щодо зброї. Дату розмови президент США наразі не оприлюднив.

Про те, що США не надаватимуть Україні винищувачі, Байден сказав під час розмови з журналістами.

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Автор: Мар'яна Бекало