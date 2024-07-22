Уперше за півстоліття історії США: яку подію з минулого нагадує відмова Байдена від виборів

За трохи більш як 100 днів до виборів Байден вирішив вийти з гонки. Це його рішення нагадує відмову колишнього президента Ліндона Джонсона від участі у виборах.

У неділю, 21 липня, нинішній очільник Білого дому Джо Байден заявив, що не балотуватимуться на другий термін. Близько 50 десятиліть тому схоже рішення ухвалив Ліндон Джонсон, на чому наголошують міжнародні аналітики.

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Історичні аналогії: вихід Байдена з президентських перегонів

Як і Байден, Ліндон Джонсон був членом Демократичної партії. Керував Сполученими Штатами як 36-й президент у період від листопада 1963 до січня 1969 року. Щоправда, оголосив він про відмову від участі у перевиборах значно раніше, аніж це зробив Джо Байден.

Це вперше де десятиліття, коли президент США вибув з перевиборів... Рішення Байдена сталося на кілька місяців пізніше, ніж оголошення Джонсона,

– пишуть журналісти CNN.

Вочевидь, вирішив відмовитися від виборів Байден під тиском критиків, які зі скептицизмом ставилися до його здатності ефективно провести передвиборчу кампанію проти колишнього президента Дональда Трампа.

Також існувала дискусія стосовно того, чи зможе 81-річний нинішній президент США керувати країною ще чотири роки. Зараз акцент змістився на те, чи зможе Байден досидіти в кріслі глави Білого дому до кінця свого терміну. Політичні очки на контраргументах в цій темі активно заробляють республіканці.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив , що Байден повинен подати у відставку як чинний президент. Як не дивно, він є членом Республіканської партії.

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Можливою наступницею Байдена може стати нинішня віцепрезидентка США Камала Гарріс. Глава Білого дому підтримав її кандидатуру на пост президентки від Демократичної партії, коли заявив про своє самоусунення від передвиборчої кампанії.

На рішення Байдена уже відреагував український президент Володимир Зеленський. Глава нашої держави подякував американському політику за підтримку, наголосивши, що військова допомога з боку США за президентства Байдена була та є критично важливою для України.