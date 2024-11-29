"Росія недооцінює стійкість українського народу": Байден засудив масований удар по Україні

Президент США Джо Байден засудив масовану атаку по Україні, яку російські війська здійснили в ніч на 28 листопада. Він назвав черговий ворожий повітряний напад "обурливим".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Байдена на сайті Білого дому. Зазначається, що адміністрація Байдена місяцями працювала, щоб допомогти Україні підвищити стійкість її енергетичної мережі, готуючись до зими.

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Байден відреагував на масований ракетний удар

В ніч на 28 листопада російські війська атакували Україну 188 ракетами та безпілотниками. За словами Байдена, цим ударом по енергетичній інфраструктурі Росія позбавила українців доступу до електроенергії.

Цей напад є обурливим і є ще одним нагадуванням про нагальність і важливість підтримки українського народу в його захисті від російської агресії,

– заявив президент США.

Байден також наголосив на тому, що Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну та розповів про військову допомогу нашій країні.

На початку цього року за моєю вказівкою Сполучені Штати почали приділяти пріоритет експорту ППО, тому вони в першу чергу йдуть в Україну. У зв'язку з цим рішенням Міністерство оборони поставило в Україну сотні додаткових ракет ППО, і тривають подальші поставки,

– сказав американський лідер.

За словами Байдена, Міністерство оборони США продовжує нарощувати інші критичні можливості для України, включаючи артилерію, ракети та бронетехніку. Президент також підкреслив, що Росія "продовжує недооцінювати хоробрість, стійкість і рішучість українського народу", а Сполучені Штати разом із понад 50 країнами підтримують Україну та її боротьбу за свободу.