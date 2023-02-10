Байден відвідає Польщу 20 – 22 лютого, – Білий дім

Президент США Джо Байден відвідає приїде до Польщі в межах 20 – 22 лютого. Там він зустрінеться з Анджеєм Дудою.

У Білому домі повідомили, що з 20 по 22 лютого президент Джо Байден вирушить до Польщі.

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Для чого Байден їде в Польщу

Повідомляється, що він зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою, щоб обговорити двосторонню співпрацю країн, а також їхні колективні зусилля щодо підтримки України та посилення стримування НАТО.

Крім цього, він зустрінеться з лідерами Бухарестської дев'ятки (B9), щоб підтвердити свою непохитну підтримку Сполученими Штатами безпеки Альянсу.

Окрему увагу президент США приділить Україні

Відомо, що президент Байден виступить з промовою до роковин жорстокого повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зазначається, що він підкреслить, що ця війна була неспровокована. І США буде продовжувати стояти з народом України стільки, скільки потрібно.

Минулого місяця у різних джерелах повідомляли, що Білий дім розглядав способи, якими Байден міг би привернути увагу до стійкості України проти жорстокої агресії Росії та підтвердити солідарність США з українським народом, оскільки війна вступає в нову фазу.

Байден може зустрітися у Польщі із Зеленським

Нещодавно польські ЗМІ повідомили, що Байден прибуде приїде до Польщі та може зустрітися там із Володимиром Зеленським. Проте чи приїде президент Україні у Польщу поки що достеменно невідомо. Сам Зеленський казав, що поки його не запрошували до Польщі.

Тим часом ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що президент України скликає міжнародну конференцію. Ймовірно, він хоче представити Байдену мирний план та гарантії безпеки для нашої держави.

Зауважимо, що востаннє Байден був у Польщі 26 березня 2022 року. Тоді він виступив з промовою, яка стосувалася російського повномасштабного вторгнення в Україну. Під час його звернення російські загарбники цинічно завдавали ракетних ударів по українських містах, а саме по об'єктах інфраструктури у Львові та Рівненській області, поціливши у нафтобази та завод.