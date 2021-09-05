Байден відвідає Україну, проте не цього року, – Кулеба

Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Вашингтоні зазначив, що не проти ще раз навідатись в Україну. В МЗС впевнені: візит глави Білого дому таки відбудеться, проте – не у 2021 році.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів. І, зауважив урядовець, дата візиту залежить не від бажання президентів, а від дипломатичної практики.

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Дипломатична практика не передбачає візиту у 2021 році

Я не сумніваюся, що президент Байден долетить і до середини Дніпра, і перетне Дніпро і приземлиться в Борисполі, і приїде до Києва. Але цей візит не буде в цьому році, так, як дипломатична практика не передбачає обміну візитами такого рівня в один рік,

– пояснив Кулеба.

Поки що головна робота Києва та Вашингтона акцентована на тих пунктах домовленостей, які досягнули під час візиту президента Зеленського до США.

Зеленський казав, що Байден – зайнятий

Джо Байден уже кілька разів був в Україні – востаннє у січні 2017 року. Тоді він обіймав посаду віцепрезидента Сполучених Штатів.

Раніше про конкретну дату візиту глави Білого дому не зміг розповісти і сам український президент. Зеленський наголосив, що головне – запрошення було. Оскільки Байден – людина заклопотана, то про те, коли можливий його приїзд, поки не мовиться.

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