Байден виступив зі зверненням щодо України: основні тези

Джо Байден знову виступив через ситуацію в Україні. Лідер Сполучених Штатів розповів про запровадження санкцій проти Росії, війська Кремля біля кордону України та дипломатію.

Звернення почалось орієнтовно по 21:00 за Києвом. Президент США виступав через ситуацію в Україні вже 18 лютого й заявляв, що має підстави вважати, що Володимир Путін вже схвалив рішення напасти на Україну.

До теми Байден сьогодні знову виступить зі зверненням щодо України

Байден виступив зі зверненням щодо України

Джо Баден заявив, що Володимир Путін 21 лютого визнав два регіони України як незалежні. Він заявив, що нібито це суверенні території.

Вони наголосили, що Росія просто відрізає собі частину України. Він (мовиться про Володимира Путіна – 24 канал) наголосив про розміщення російських сил і зараз він каже, що ці російські сили ще глибше будуть заходити в ці території,

– заявив Байден.

Також очільник США пояснив, що Путін намагається обгрунтувати захоплення нових територій. Ба більш, Джо Байден заявив: "Він готує підґрунтя, щоб просунутися значно далі".

Президент США пригадав, що Путін попросив дозволу в своєї Думи на вторгнення в Україну.

Байден оголосив про запровадження нових санкцій

Джо Байден заявив, що застосують більші санкції, ніж говорять партнери.

Ми готові йти далі. Путін вважає, що у нього є право оголошувати нові країни – це потужне порушення міжнародного права й потрібно чітко відповідати,

– заявив Байден.

Президент оголосив про перший пакет санкцій у відповідь на дії Росії. Джо Байден заявив про блокування двох банків:

VEB (Банк развития внешнеэкономической деятельности, – 24 канал);

а також Military Bank.

Обмеження також стосуватимуться російського суверенного боргу – це значить, що Росія не зможе запозичувати на міжнародних ринках, не зможе торгувати новими держоблігаціями на ринках.

Із завтрашнього дня (мовиться про 23 лютого – 24 канал) й надалі ми запроваджуємо санкції проти російських еліт та їхніх родин. Вони беруть участь в корупційній політиці й мусять страждати також,

– запевнив Байден.

Президент додав, що "Північний потік-2" не буде просуватися й коли Росія розмірковує про наступні кроки, Штати також готуються.

Саме тому, за словами Байдена, ціна для Росії буде ще більшою.

США продовжуватимуть допомагати Україні

Штати надаватимуть оборонну допомогу Україні та зміцнювати союзників по НАТО.

Якщо Росія не виведе свої війська з Білорусі, я надам дозвіл нашим військам в Європі зміцнити Естонію, Латвію, Литву. Це оборонні кроки з нашого боку. США і союзники захищатимуть кожен дюйм території НАТО,

– запевнив президент.

Джо Байден заявив, що на їхню думку Росія готова йти далі та провадити масштабну атаку проти України. Проте президент висловив сподівання, що цього не відбудеться.

150 тисяч військ Росії біля кордону України

"Усе ще 150 тисяч військових Росії зібрані навколо України. У тому числі російські військові з Білорусі, а російські військові кораблі маневрують в Чорному морі", – заявив Байден.

Президент пригадав, що наразі збільшилась кількість випадків режиму припинення вогню на Донбасі та пригадав рішення Путіна запросити можливість використання військ поза Росією.

Байден попередив Кремль про відповідальність за вчинки

Це робиться для того, щоб виправдати майбутні військові дії. Ніхто не буде обманюватись, виправдань наступним вторгненням немає. Якщо Росія зробить ці кроки – сама буде за це винною,

– заявив Байден.

Також політик додав, що захист демократії потребує витрат, навіть від США. Пояснив, що докладатиме усіх сил, щоб санкції відчула саме російська економіка.

Американський президент заявив, що країна об'єднана в підтримці України, в опозиції до Росії, а також в захисті НАТО.

Росія – агресор, та ще можна повернути сценарій

Джо Байден пояснив, що Росія є агресором і США сприймають всі загрози від неї. Однак все ще є час відвернути найгірший сценарій.

Ми будемо судити про Росію по її вчинках, а не словах,

– заявив Байден.

Додав, що сподівається на те, що дипломатія спрацює та покинув залу, не відповівши на жодне питання журналістів.

Звернення Джо Байдена щодо дій Росії та подій на Донбасі: дивіться відео

Коротко про позицію США щодо заяви Росії про "визнання" бойовиків

21 лютого Володимир Путін заявив про "визнання" псевдореспублік на Донбасі.

Президент України після цього поспілкувався з Джо Байденом. У Білому домі заявили, що чекали від Росії рішення про так звану "легітимізацію" бойовиків на Донбасі.

Вашингтон запевнив, що не вестиме справ з псевдореспубліками. Зокрема Джо Байден вже підписав указ, спрямований на заборону інвестицій, торгівлі та фінансування цих квазіреспублік.

Згідно з документом, санкції можна буде застосувати проти будь-якої людини, яка веде свою діяльність на окупованих територіях.

Ба більше, 22 лютого заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що найближчим часом США оголосять про серйозні санкції проти Росії, які завдадуть нищівного удару по них.

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