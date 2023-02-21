Байден звернувся з промовою до поляків та українців у Варшаві: ключові тези виступу

Приблизно о 18:30 21 лютого президент США Джо Байден розпочав свій виступ у саду Королівського замку Варшави. Його промова приурочена до роковин широкомасштабної війни Росії проти України.

Зазначимо, що напередодні президент США приїжджав до Києва, щоб довести щирість своєї підтримки українському народові. Ключові тези з онлайн-трансляції виступу Байдена – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Рік тому всі говорили, що Київ паде – але Путін програв: ключові тези з виступу

Американський лідер Джо Байден виступає у Варшаві 21 лютого до роковин вторгнення Росії в Україну. Його промову транслює 24 Канал.

Трансляція виступу Байдена 21 лютого: дивіться відео

Рік тому почалася кровопролитна війна Росії проти України. Тоді очікувалося падіння Києва, проте Київ міцно стоїть і, щобільше, він є вільним.

Президент Джо Байден констатував, що український народ витримав це випробування, весь світ його витримав разом. Путін вирішив перевірити, чи працює світова демократія.

Путін думав, що ми відступимо. Він помилявся. Всі ми занадто згуртовані,

– зазначив президент США.

Через рік усі можуть переконатися, що демократія не просто працює, – вона перемагає. Російський президент може не сумніватися – підтримка союзників ніколи не стане меншою, а українці боролися за свою рідну землю і продовжать це робити до переможного кінця.

Також Байден підкреслив хоробрість Президента України Володимира Зеленського. Він наголосив, що глава української держави допоміг країні вистояти, а його відважність можна назвати "загартованою у вогні".

Україна ніколи не дозволить Росії перемогти

Росіяни використовували ґвалтування як збою війни, вони нищили, руйнували, вбивали цивільних і сподівалися, що їм таким чином вдасться захопити Україну. Однак відповідь народу була надзвичайною.

Минув рік, а Україна й далі вільна: від Херсона до Харкова українці борються, відвойовують території. На багатьох територіях, які окупували російські загарбники вже знову майорять синьо-жовті прапори.

Жорстокість ніколи не придушить волю вільних, Україна ніколи не буде перемогою Росії,

– констатував Байден.

Путін може закінчити війну одним словом

За словами американського президента, саме Путін вирішив розв'язати цю війну. Декілька разів Генасамблея ООН засуджувала російську агресію в Україні.

США та партнери не збирають контролювати, чи захоплювати Росію, наголосив Байден. Мільйони росіян проти війни – вони не хочуть гинути через зловіщі плани диктатора.

Путін може зупинити цю війну, якщо захоче. Водночас, якщо Україна припинить боротися – вона зникне з мапи.

США та Європа ніколи не загрожували Росії, як Путін сказав сьогодні, ця війна – трагедія, а не необхідність,

– заявив Байден.

Партнери повинні й надалі допомагати Україні

Зараз США і партнери активно працюють над тим, щоб Україна мала чим себе захищати. Лідер США пояснив, що необхідно надавати якомога більше ППО, танків, броньованих машин та іншої важливої для бойових дій техніки.

Байден пригадав, якою масштабною виявилася підтримка світу України. Мовиться не лише про військову допомогу, але й про економічну та гуманітарну підтримку.

Зокрема Польща прихистила понад 1,5 мільйона біженців. Зауважимо, що країна впродовж війни активно підтримувала Україну у всіх можливих питаннях.

Хай вас Бог благословить! Щедрість поляків є надзвичайною,

– додав американський президент.

Російський диктатор влаштував блокаду Чорного моря, аби заморити світ голодом. Він робив усе, щоб Україна не могла експортувати зерно, однак міжнародна спільнота об'єдналася і докладає зусиль, щоб це змінити.

Захист свободи – це не те, що можна зробити за день чи тиждень

Понад 30 років тому Україна проголосила свою незалежність. Відтоді відбулося багато: Помаранчева революція, Революція Гідності, анексія Криму, вторгнення на Донбас, а тоді – повномасштабна війна.

Багато українських героїв загинули за свободу своєї країни, за демократичні цінності. Байден зізнався, що для нього було великою честю напередодні у Києві вшанувати самопожертву українського народу.

Президент США подякував лікарям, енергетикам та всім тим, хто докладає зусилля для продовження життя України. Він підкреслив, що винні у злочинах проти людства будуть обов'язково покарані.

За рік союзники створили потужну коаліцію для боротьби з російською агресією

Скоро Захід оголосить нові санкції проти Росії. США та партнери у 2022 році утворили надзвичайну коаліцію проти агресії росіян.

Її ключові завдання – забезпечувати безпеку для людства, рівність та повагу до всіх. За словами президента Америки, зараз потрібно захистити вічні принципи та цінності демократії.

Немає іншої мети, ніж свобода, – підсумував свій виступ Джо Байден. Усе, що зараз робить Україна та союзники, відбувається задля кращого життя майбутніх поколінь.