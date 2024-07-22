Ухвалив правильне рішення: що відбувається у США після виходу Байдена з виборів

Джозеф Байден відмовився від участі у передвиборчих перегонах та запропонував Камалу Гарріс як кандидата замість себе. Віцепрезидентка вже підтвердила свою готовність вступити у політичну боротьбу.

Байден ухвалив правильне та розумне рішення. Таку думку 24 Каналу висловив громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін, зауваживши, що чинний президент все-таки побачив рейтинг та зрозумів, що програє.

До теми Результати практично однакові: опитування наразі не показують явної переваги Трампа чи Гарріс

Як розвиватиметься кампанія у США

Метою роботи Байдена було зупинити Дональда Трампа. Тепер він зрозумів, що це йому вдається дедалі гірше. Ентузіазму та підтримки виборців також не було.

На Бадена тиснули й інші політики, які боялися, що він потягне їх вниз. Потоки грошей зменшились, тому всі ці фактори спонукали Байдена ухвалити непросте, але правильне рішення,

– підкреслив Юрій Рашкін.

Цим він довів, що не схожий на Трампа, адже може піти, відмовитись від виборів, поставити інтереси країни та партії вище, ніж свої. Демократи наважились на такі кроки.

У певному сенсі це мені нагадує Україну. Адже Україна успішна, демократична та має бути прикладом для Росії, що можна жити по-іншому. Але чомусь росіяни вирішують, що краще напасти на сусіда, ніж мінятися самим,

– сказав Рашкін.

Як Камала Гарріс набиратиме голоси

Майже всі чиновники, партійні лідери підтримали Камалу Гарріс. Демократична партія скинула з себе “стару шкіру" й показала, що під нею є радісні люди, які можуть підтримати свого кандидата.

До того ж всі американці дякують Байдену за те, як багато він зробив за один термін, зокрема згадують допомогу союзникам. Такого досвіду не було в жодного політика, ба більше у Трампа.

Камала Гарріс зараз активно працює над тим, щоб отримати якнайбільше голосів. Вона акцентуватиме на правах жінок, автономії жіночого тіла, дозволу на аборти. Населення дуже жваво реагує, коли вона підіймає ці теми,

– зауважив політичний діяч зі США.

Підтримка та гроші на кампанію також є, тому кандидатка має виправдати сподівання демократів. Цікавим залишається питання, якого віцепрезидента вона обере. Ним може бути хтось з губернаторів чи сенаторів.

Загалом у Камали Гарріс зараз дуже багато можливостей, яких немає у республіканців. Вона виглядає впевнено та енергійно на відміну від трампістів.

Раніше Джо Байден заявив, що виходить з виборів та повністю підтримує Камалу Гарріс. Рішення обрати Гарріс своїм віцепрезидентом у 2020 році він назвав одним із найкращих.

Трамп відреагував на слова Байдена. Він написав, що чинний президент є "шахраєм та найгіршим президентом", а також додав, що Байден нібито одразу був непридатним до виборів.