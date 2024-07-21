Три кандидати: хто може замінити Байдена у президентських перегонах

Джозеф Байден оголосив про зняття своєї кандидатури з виборів. Таке рішення він ухвалив в "інтересах країни та партії" та назвав віцепрезидентку Камалу Гарріс кандидатом, якого повністю підтримує.

Загалом доля кандидатів вирішується на з'їздах партій. Про це 24 Каналу розповів лідер Республіканської партії 45 округу Нью-Йорка Борис Пінкус, зауваживши, що від себе республіканці номінували Дональда Трампа та Джей Ді Венса на посаду віцепрезидента.

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Кого можуть обрати демократи

Американці очікують, що відбудеться 19 серпня. Адже саме тоді почнеться з'їзд демократичної партії, який триватиме 3 дні. До цього часу політики мають визначитися з кандидатами.

Швидше за все, це буде Камала Гарріс, бо технічно не вдасться так швидко підготувати когось іншого. Під час внутрішнього голосування саме Гарріс та Байден набрали більшість голосів,

– зауважив Борис Пінкус.

Тому дуже важко протиставити їм людей, яких виборці взагалі не знають. До того ж все, що подобалося населенню в Байдені, тепер має подобатися їм не тільки в особі Гарріс, але й в особі нового віцепрезидента. З цією кандидатурою також мають визначитися демократи.

"Тому першою у списку буде Гарріс, а далі хочуть обрати когось з губернаторів. Ними можуть бути губернатори Каліфорнії, Пенсільванії чи Мічигана. Це три кандидати, з яких обиратимуть когось одного", – додав Борис Пінкус.

Наразі Гарріс та губернатор Пенсільванії Джош Шапіро мають найбільші шанси.