Яким Байден увійде в історію: політолог оцінив його президентський термін

Вже 20 січня відбудеться інавгурація нового президента США Дональда Трампа. Напередодні чинний американський лідер Джозеф Байден виступив з прощальною промовою, у якій підсумував роки на посаді.

Для того, щоб закарбувати своє ім'я в історії Байдену потрібно було запросити Україну в НАТО. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Чаленко, додавши, що тоді він би запам'ятався назавжди не лише українцям, але й американцям.

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Яким було правління Байдена

Під час фінальної промови американський президент дуже ствердно заявляв, що він вже переміг Владіміра Путіна й все відбувалося за найкращим сценарієм. Звісно, Україна має за що дякувати Сполученим Штатам, зокрема за 177 мільярдів доларів допомоги. Хоча Володимир Зеленський заявляв, що половина цих коштів так і не дійшла.

Але з іншого боку, "політика червоних ліній" перевела війну на етап виснаження, що стало великою помилкою. Очевидно, що США зайняли позицію стримування, але не завдання Росії остаточної поразки.

В останньому кварталі 2022 року було зрозуміло, що Росія може програти. Але натомість їй дали час на створення "лінії Суровікіна", на окопування, вивчення нових зразків озброєння та оновлення власної тактики,

– підкреслив Ігор Чаленко.

Тобто Байден фактично дав часові можливості для Путіна, щоб він врятував Росію від розгрому в Україні.

США вірили у ядерний блеф

Росія з перших днів війни намагалася залякати Україну ядерною зброєю, що, очевидно, було блефом. Ще у січні 2022 року Путін підтримав заяву про неможливість застосування ядерної зброї. Вона залишалася інструментом стримування, але аж ніяк не атаки.

Я не хочу однозначно трактувати 4 роки Байдена при владі, він все-таки президент США, а не України. Були добрі сторінки, були погані, але те, що ми не використали всі шанси, щоб якнайшвидше зупинити війну перемогою демократії – це очевидно,

– наголосив політолог.

Тема членства в НАТО чимось нагадує російський блеф щодо ядерної зброї, адже з часу створення організації ще у 1949 році, вона мала безпосередній кордон з Радянським Союзом. Він проходив через Норвегію.

Байден помилявся

Щодо членства в НАТО, то, на думку політолога, це була серйозна помилка адміністрації Байдена. Ймовірно, цю тему хотіли використати як елемент для майбутніх переговорів, щоб знайти умовний компроміс. Звісно, Україна з 2014 року пройшла великий шлях, який важко переоцінити. Українська армія однозначно тільки посилила б Альянс.

Після завершення холодної війни приєдналися країни Балтії, а вже в часі повномасштабної – Фінляндія. Тому спільні кордони між НАТО і Росією були весь час існування Альянсу,

– додав політолог.

Всі тези, що Україна нібито має бути буферною зоною і не може стати членом НАТО – це лише чергові погрози Росії, той самий блеф, що з ядерною зброєю.

Зауважимо, у прощальній промові Байден сказав, що його адміністрація заклала основи, які дозволять забезпечити світле майбутнє для українського народу. Також він відзначив ефективність санкцій, ослаблення Росії та вивід американських військ з Афганістану.