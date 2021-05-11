Байден закликав до посилення східного флангу НАТО

Президент США Джо Байден заявив про необхідність посилити спроможності країн східного флангу НАТО у сфері оборони та стримування зовнішніх загроз.
Джерело:Білий дім
Глава Штатів також зазначив, що важливо підвищувати рівень стійкості до зловмисних економічних та політичних дій противників. Про це він повідомив під час участі у саміті "Бухарестської дев'ятки".
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Президент Байден висловив свою підтримку посиленню позицій НАТО щодо оборони та стримування (зовнішніх загроз – 24 канал),
– поінформували у Білому домі.
Окрім цього, Джо Байден підкреслив прагнення до більш тісної співпраці з дев'ятьма країнами-членами НАТО у Центральній Європі та Балтійському і Чорноморському регіонах за всіма викликами, зокрема:
- глобальній безпеці здоров'я;
- зміні клімату;
- енергетичній безпеці;
- відновлення глобальної економіки.
Війська Росії біля кордонів України: коротко
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак наприкінці березня заявив, що Росія перекидає своїх військових і техніку до кордонів України та у тимчасово окупований Крим.
- Через декілька тижнів, 22 квітня, країна-агресор повідомила про відвід своїх сил. Мовляв, їх на кордон з Україною стягували через "раптову перевірку військ".
- Однак 23 квітня міжнародні розслідувачі поінформували, що техніка 41 армії Росії залишається біля нашого кордону.
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