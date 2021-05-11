Байден закликав до посилення східного флангу НАТО

Президент США Джо Байден заявив про необхідність посилити спроможності країн східного флангу НАТО у сфері оборони та стримування зовнішніх загроз.

Глава Штатів також зазначив, що важливо підвищувати рівень стійкості до зловмисних економічних та політичних дій противників. Про це він повідомив під час участі у саміті "Бухарестської дев'ятки".

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Президент Байден висловив свою підтримку посиленню позицій НАТО щодо оборони та стримування (зовнішніх загроз – 24 канал),

– поінформували у Білому домі.

Окрім цього, Джо Байден підкреслив прагнення до більш тісної співпраці з дев'ятьма країнами-членами НАТО у Центральній Європі та Балтійському і Чорноморському регіонах за всіма викликами, зокрема:

глобальній безпеці здоров'я;

зміні клімату;

енергетичній безпеці;

відновлення глобальної економіки.

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Саміт "Бухарестської дев’ятки", що об’єднує 9 країн східного флангу НАТО – Польщу, Румунію, Литву, Латвію, Естонію, Угорщину, Словаччину, Чехію й Болгарію, відбувся 10 травня.

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