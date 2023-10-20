Історичне рішення: Байден запросив у Конгресу 106 мільярдів для України та Ізраїлю

Джо Байден підтримує Україну у її боротьбі за свою свободу. Окрім того, президент США висловлює підтримку Ізраїлю, який веде війну з терористами ХАМАС. Президент США запросив у Конгресу рекордну суму для допомоги державам.

За даними ЗМІ, мовиться про 106 мільярдів доларів. Понад 60 з них планують виділити на допомогу Україні.

Зверніть увагу ХАМАС і Путін – різні загрози, але багато спільного, – Байден у зверненні до нації

Зеленський провів розмову з Байденом

Володимир Зеленський 20 жовтня провів телефонну розмову з Джо Байденом. Український лідер подякував Байдену за виконання оборонних домовленостей. Зокрема, за надання ракет ATACMS. Президент наголосив, що вони допоможуть пришвидшити деокупацію українськиз територій.

Провів розмову з Президентом США Джозефом Байденом та подякував йому за ефективне виконання наших нещодавніх оборонних домовленостей. Українців дуже надихнуло отримання ракет ATACMS, а наші воїни успішно застосовують їх на полі бою,

– заявив український лідер.

Розмову він схарактеризував як союзницьку. Україна отримала сильний сигнал підтримки. Президенти обговорили подальші кроки у співпраці двох держав. Мовиться про захист свободи.

Зеленський зауважив, що він також вдячний Конгресу – обом партіям, а також – усьому американському народу. США активно підтримують Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії.