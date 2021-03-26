Байден запросив Путіна та Сі Цзіньпіна на перемовини

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Президент США Джо Байден запросив на перемовини главу Росію Володимира Путіна та очільника Китаю Сі Цзіньпіна. Вони відбудуться 22 – 23 квітня.

Джерело:

Associated Press

Перемовини стосуватимуться клімату. На цей саміт запросять близько 40 світових лідерів.

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Що кажуть у Байдена

В адміністрації президента США сподіваються, що захід допоможе прискорити і поглибити зусилля країн щодо зменшення негативних наслідків від забруднень, викликаних використанням викопного палива.

До слова, кліматичний саміт буде частиною виконання передвиборчих обіцянок Байдена. ЗМІ стверджують, що у Байдена готують зміни в економіці США, які значно скоротять викиди від використання вугілля, газу і нафти.

Зверніть увагу! Нещодавно мільярдер Білл Гейтс закликав колег бути неупередженими, коли мовиться про прийняття нових технологій, спрямованих на боротьбу зі зміною клімату.

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