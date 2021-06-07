Байден запросив Зеленського в Білий дім

7 червня 2021 , 17:07
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брифінг Джейка Саллівана і Джен Псакі

Володимир Зеленський і Джозеф Байден провели телефонні переговори. Під час розмови Байден запросив українського президента у Білий дім.

Ймовірний візит Зеленського до адміністрації Байдена відбудеться уже цього літа. Таку попередню інформацію оприлюднив радник президента США з Нацбезпеки Джейк Салліван під час брифінгу.

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Зеленський поїде у США влітку

Зустріч двох президентів запланована на літо 2021 року. Орієнтовно вона відбудеться після того, як президент США повернеться з Європи. Байден сказав, що з нетерпінням очікує на зустріч.

Радник президента США наголосив, що Байден підтримуватиме суверенітет, територіальну цілісність України і її європейські та євроатлантичні прагнення.

Як розповів у своєму твітері журналіст Крістофер Міллер, Зеленський начебто сказав Байдену, що чекав на запрошення до США протягом 2 років.

Згодом Володимир Зеленський у своєму твітері написав, що поїде до США у липні 2021 року

Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США,
– написав Зеленський.

Конкретнішої дати візиту у Зеленського наразі не повідомляють.

Про що говорили Байден і Зеленський

  • Телефонна розмова відбулася ввечері 7 червня (за київським часом).
  • Бесіда є важливою у контексті того, що за тиждень – 16 червня – президент США зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним.
  • Лідер США наголосив, що він "твердо відстоюватиме суверенітет України". У Білому домі зауважили, що Байден зустрінеться з очільником Кремля "не всупереч розбіжностям, а завдяки їхній наявності".
  • Серед тем, які планують обговорити президенти, є зокрема Україна та питання Донбасу.
  • Попередня і взагалі перша в історії телефонна розмова між президентами Байденом і Зеленським та відбулася 2 квітня.
  • Вона тривала 50 хвилин і була першою в історії розмовою між цими двома президентами.
Автор: Вероніка Климська