Загострення на Близькому Сході: Байден зателефонував лідерам Ізраїлю та Палестини

Ситуація між Ізраїлем та Сектором Гази продовжує бути складною, сторони не припиняють взаємні обстріли. Джо Байден 15 травня поспілкувався з главами Ізраїлю та Палестини. Біньямін Нетаньяху запевнив американського президента, що ізраїльські військові роблять все, щоб не завдати шкоди цивільним.

Про розмову лідерів США та Ізраїлю 15 травня видання повідомляє з посиланням на заяву офісу Біньяміна Нетаньяху.

Деталі розмови Байдена та Нетаньяху

Прем'єр-міністр Ізраїлю поінформував Байдена про операції Ізраїлю в Секторі Гази та про те, які кроки в майбутньому він планує там зробити,

– йдеться в повідомленні.

Зокрема, Нетаньяху подякував Байдену за "непохитну підтримку" США права Ізраїлю на самозахист. Прем'єр також наголосив, що ізраїльські військові роблять все, аби "не завдати шкоди невинним громадянам". За його словами, про удари населення попереджають заздалегідь і дають час на те, аби люди могли покинути небезпечну територію.

"Доказом цього є те, що у висотних будівлях, де є терористичні об'єкти, атакованих ЦАХАЛом, їх жителям дається час на евакуацію", – додають у повідомленні.

Байден поспілкувався і з Аббасом

15 травня армія Ізраїлю завдала удару по багатоповерхівці , де розташовані офіси місцевих і міжнародних ЗМІ в Секторі Гази. Всі, хто перебував у будівлі, встигли вийти.

Про розмову Байдена з президентом Палестини Махмудом Аббасом повідомив член центрального комітету палестинського руху ФАТХ Хусейн аль-Шейх.

За його словами, лідери обговорили останні тенденції та події в регіоні. Про деталі розмови наразі немає інформації.

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