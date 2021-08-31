Байден заявив про успішність місії виходу американських військ з Афганістану

Останній американський солдат залишив Афганістан 31 серпня. Джо Байден сказав, що операція з евакуації була надзвичайно успішною.

Відповідну заяву він озвучив на брифінгу у Білому Домі. Це його перший публічний виступ відтоді, відколи США завершили виведення військ із Афганістану.

Тим часом "Талібан" завершує формування нового уряду в Афганістані

США евакуювали понад 120 тисяч людей

Евакуацію військових і цивільних президент США назвав "надзвичайно успішними". Він вкотре зазначив, що не хотів продовжувати 20-річну війну, тому не шкодує про своє рішення.

Ми вчора закінчили 20-річну місію в Афганістані. Найтривалішу місію в нашій історії... Ми евакували понад 120 тисяч людей. Жодна країна ніколи не робила нічого подібного

– заявив Байден.

Президент США подякував військовим за мужність та дипломатам за титанічні зусилля під час евакуації. Втім, Байден зізнався, що прорахувався щодо кількості афганських військових. Перед ухваленням рішення про вихід американських сил, він розраховував, що в країні залишились хоча б 300 тисяч афганських військовослужбовців. Проте він прорахувався – їх було менше.

Тим часом в американських ЗМІ з'явилася інформація, що США і "Талібан" уклали таємну угоду про виведення військ. Мовляв, таліби супроводжували військових і контролювали їх.

Евакуація військових США з Афганістану: головне

Таліби дали час іноземним урядам вивезти своїх громадян і військових до 31 серпня. Для США таку дату назвали "червоною лінією", яку не можна перетинати.

Відтак останній військовий США покинув Афганістан ввечері 30 серпня.

Після цього таліби одразу оголосили про "повне звільнення" країни та взяли під контроль аеропорт Кабула.

Таліби святкували повний вихід військ США салютом з гармат у небо і парадом. Вони позували з технікою, яку по собі залишили американці.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США продовжуватимуть евакуацію мирних громадян і після 31 серпня. Мовляв, на це їм не ставили дедлайни.