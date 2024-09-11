Байден заявив, що Білий дім вже пропрацьовує дозвіл на застосування далекобійної зброї по Росії

Президент США Джо Байден заявив, що питання надання дозволу Україні на удари далекобійною зброєю по території Росії вже опрацьовується.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Байден "не виключає", що Україна може отримати дозвіл на удари вглиб території Росії далекобійною західною зброєю.

Читайте також Ракети – це сильна позиція для перемовин: що стоїть за "секретним звітом" Байдена

Чи отримає Україна дозвіл на удари

У Байдена запитали, чи знімуть Сполучені Штати обмеження на використання Україною зброї великої дальності у війні проти Росії. У відповідь президент США заявив, що його адміністрація "зараз це вирішує".

Журналісти Reuters зазначили, що раніше США неохоче постачали або санкціонували використання зброї, яка могла б вразити цілі глибоко в Росії, побоюючись, що це призведе до ескалації конфлікту.

Минулого тижня джерела повідомили журналістам, що Сполучені Штати були близькі до угоди про надання Україні такої зброї, але Києву доведеться почекати кілька місяців, оскільки США "вирішують технічні проблеми перед будь-яким постачанням".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі та Держсекретар США Ентоні Блінкен анонсували спільний візит до Києва. Вони планують відвідати Україну вже цього тижня.