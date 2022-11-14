Переговори про мир без участі України неможливі, – Байден

Президент США Джо Байден прибув на саміт G20 на Балі. Там він відзначив мужність та рішучість українського народу.

Також Джо Байден поділився своїми думками щодо звільнення Херсону та того, як продовжуватиметься війна. Про це він розповів на пресконференції на Балі.

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Звільнення Херсону

На питання, чи вважає він відступ Росії з Херсона переломним моментом у війні, президент США відповів, що звільнення міста стало суттєвою перемогою України.

Я не можу зробити нічого іншого, окрім як аплодувати мужності, рішучості та здібностям українського народу та українських військових. Вони були справді надзвичайні,

– сказав він.

Також він поділився думками щодо подальшого розвитку агресії Росії. Так, Байден вважає, що у зимою буде деяке сповільнення на полі бою. Це зумовлено тим, що не буде так легко пересуватися по території України. Ба більше, лідер Штатів вважає, що Росії не вдасться досягти своєї початкової мети.

"Я впевнений: Росія не зможе окупувати Україну так, як вони хотіли спочатку", – заявив Джо Байден.

Підтримка України

Президент Штатів також підкреслив, що США й надалі підтримуватимуть Україну та надаватимуть можливості українському народу для своєї оборони. Також він підкреслив, що будь-які переговори щодо припинення вогню вимагатимуть місця за столом переговорів для України.

І ми не збираємось брати участь у жодних переговорах. Нічого про Україну без України. Це рішення, яке мають ухвалити українці,

​– підкреслив Джо Байден.

Нагадаємо, що раніше під час пресконференції речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Росія не в змозі встановлювати правила переговорів, а формула миру залишається незмінною. Вона включає:

негайне припинення війни,

виведення всіх російських військ,

відновлення територіальної цілісності України,

відшкодування збитків,

надання дієвих гарантій неповторення агресії.

Саміт G20 на Балі: цікаві заяви та припущення

Політолог Андрій Вігірінський припускає, що під час перемовин Байдена та Сі Цзіньпіна Україна могла бути лише маленькою частинкою розмови. Натомість він прогнозує, що ці дві держави могли обговорювати біполярність сучасного світу.

Напередодні прем'єр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що планує розкритикувати режим Владіміра Путіна на саміті G20. Він підкреслив, що війна Росії спричинила спустошення в усьому світі, а відтак режим Путіна потрібно притягти до відповідальності.

Саміт "Великої двадцятки" прокоментував й Президент України. Він заявив, що під час тижня саміту Україна відповість на всі важливі питання. Зазначимо, що виступ самого Володимира Зеленського на саміті відбудеться у вівторок, 15 листопада.

Україна на саміті планує просити виключити Росію зі складу G20. Проєкт відповідної постанови парламенту до держав Групи Двадцяти оприлюднили 14 листопада.

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