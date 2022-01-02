Байден і Зеленський 2 січня проведуть нову телефонну розмову

Президент України 2 січня матиме телефонну розмову зі своїм американським колегою. Володимир Зеленський та Джо Байден мають розглянути підготовку до майбутніх дипломатичних зустрічей.

Ці зустрічі будуть спрямованих на деескалацію напруженості через нарощування російських сил поблизу України.

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Про проведення переговорів повідомив сам Зеленський ще наприкінці 2021 року. Щоправда, година розмови наразі залишається таємницею.

Мета розмови Зеленського та Байдена

Раніше журналістка Associated Press Дарлен Сюпервіль написала у твітері, що представник Білого дому сказав:

Джо Байден ще раз підтвердить підтримку США територіальної цілісності та суверенітету України;

обговорить із Зеленським війська Росії на кордоні країни;

підготовку до майбутніх дипломатичних контактів із Москвою, які мають допомогти знизити ескалацію.

Телефонна розмова між двома лідерами стане другою за 3 тижні. Це є підтвердженням того, що Білий дім намагається протидіяти військовій загрозі з боку Москви.

Зауважимо, що телефонна розмова президентів США та України відбулась 9 грудня. Тоді лідери країн спілкувались через 2 дні після відеоконференції очільника Штатів з президентом Росії Володимиром Путіним. За словами Андрія Єрмака, Джо Байден підтвердив надання необхідної допомоги від США для України для посилення обороноздатності.

Розмова відбулась на тлі загострення ситуації Росією. Мовиться про скупчення військ Росії навколо території України. Зокрема мовиться про понад 100 тисяч російських військових.

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Першими про стягнення російських військ до кордону України повідомили американські ЗМІ. Сталося це восени 2021 року.

Згодом інформацію підтвердили у ГУР Міноборони. За їхніми даними напад Росії може відбутись у січні – лютому 2022 року.

Саме можлива ескалація була однією з тем перемовин Джо Байдена та Володимира Путіна.

Міжнародна спільнота пригрозила Росії жорсткими санкціями у випадку атаки на Україну, серед них – можливе відключення від SWIFT.

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