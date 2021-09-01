Байден і Зеленський говоритимуть про наслідки "Північного потоку-2"

У Байдена анонсували, що політики обговорять нові ініціативи для подолання кліматичної кризи, а також для зміцнення енергетичної безпеки.

Важливо Зеленський і Байден проведуть зустріч: що відомо про її теми і формат

Мовиться про запуск оновленого Стратегічного діалогу з енергетики та клімату, який буде очолювати Мініенергетики. У Білому домі наголосили, що метою діалогу є залучення інвестицій в енергетичну безпеку. Це відбуватиметься завдяки реформам та скороченню викидів парникових газів.

Крім того, розглянуть інші ініціатив зі зміни клімату та подальше усунення наслідків "Північного потоку-2".

Що відомо про зустріч Зеленського та Байдена