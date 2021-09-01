Байден і Зеленський говоритимуть про наслідки "Північного потоку-2"
Джерело:Білий дім
Джо Байден та Володимир Зеленський 1 вересня обговорять енергетичні питання. Наприклад, усунення наслідків російського газопроводу "Північний потік-2"
У Байдена анонсували, що політики обговорять нові ініціативи для подолання кліматичної кризи, а також для зміцнення енергетичної безпеки.
Важливо Зеленський і Байден проведуть зустріч: що відомо про її теми і формат
Яку ініціативу обговорять
Мовиться про запуск оновленого Стратегічного діалогу з енергетики та клімату, який буде очолювати Мініенергетики. У Білому домі наголосили, що метою діалогу є залучення інвестицій в енергетичну безпеку. Це відбуватиметься завдяки реформам та скороченню викидів парникових газів.
Крім того, розглянуть інші ініціатив зі зміни клімату та подальше усунення наслідків "Північного потоку-2".Зверніть увагу! Зеленський у США зустрівся з міністеркою енергетики США Дженніфер Гренхольм. Український президент назвав російський газ "найбруднішим у світі".
Що відомо про зустріч Зеленського та Байдена
- Президенти зустрінуться у форматі віч-на-віч 1 вересня о 14:00 за Вашингтоном. Зустріч триватиме 2 – 2,5 години.
- Говоритимуть про російську агресію, енергетичну безпеку та програму реформ.
- Зауважимо, що зустріч 2 рази переносили. Спочатку на 31 серпня, а потім – на 1 вересня.
- Зеленський прибув у США 31 серпня. Він вже встиг відвідати NASA, міністерство енергетики та Світовий банк.