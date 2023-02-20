Байден і Зеленський поспілкувалися наодинці: які заяви лунали

У понеділок, 20 лютого, президент США прибув з візитом до Києва. Джо Байден поспілкувався з Володимиром Зеленським тет-а-тет.

Верховний Головнокомандувач зазначив, що візит Джозефа Байдена є надзвичайно важливим сигналом підтримки для України та українців.

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Деталі розмови Зеленського та Байдена

"Дуже вам дякую, пане Президенте. Це значущий момент підтримки для України", – зазначив Зеленський. Глава нашої держави наголосив, що особисто Джозеф Байден та все американське суспільство із самого початку розв'язаної Росією повномасштабної війни були разом з Україною. Адже навіть перший телефонний дзвінок з підтримкою був саме з Білого дому.

Володимир Зеленський розповів, що говоритиме з президентом США про ситуацію на фронті, а також український народ, який переживає сьогодні надзвичайно важкі часи.

Що ми маємо зробити, щоб зупинити війну, щоб мати успіх у цій війні, зробити Україну ще сильнішою, та як перемогти цього року,

– підкреслив глава України.

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Тим часом Джозеф Байден відзначив важливість своєї присутності сьогодні в Україні, яка демонструє підтримку з боку США незалежності, суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Я думаю, що було б критично важливим не залишити жодного сумніву в тому, що США підтримують Україну в її війні проти жорстокої агресії,

– зазначив лідер Сполучених Штатів.

Також американський лідер розповів про намір обговорити, як саме США та союзники можуть найефективніше допомогти Україні в боротьбі за свободу та незалежність.

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