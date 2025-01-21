Боротьба ще не закінчилася, – Байден виголосив прощальну промову

Дональд Трамп офіційно став 47-м президентом США. Його попередник Джо Байден звернувся до американців перед тим, як полетіти до Каліфорнії після інавгурації Трампа.

Політик закликав громадян проявляти активність та дбати одне про одного, повідомляє CNN. Після цього він з дружиною Джилл покинули Вашингтон.

Раніше Байден підтвердив, що залишив листа Трампу

Прощальна промова Байдена

Байден був лаконічним – його звернення до американців тривало близько 2,5 хвилини. У ньому політик згадав, зокрема, про інавгураційну промову Трампа. Вона, на думку 46-го президента США, показала, що йому та прибічникам "потрібно ще багато чого зробити".

Ми залишаємо офіс, але не залишаємо боротьбу,

— наголосив Байден.