Сказав тільки одне слово: Байден звернувся до Путіна після обміну ув'язненими

Чинний президент США Джо Байден особисто зустрів літак із звільненими з Росії американськими в'язнями на об'єднаній базі Ендрюс у Меріленд. Після цього він поспілкувався з журналістами.

Вони поцікавилися в нього, яким буде його послання Путіну. Байден сказав лише одне слово.

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Байден публічно звернувся до Путіна після обміну ув'язненими

Під час розмови з журналістами американський лідер заявив, що відчуває "задоволення" через повернення американців додому.

Як зазначали Fox News, у Байдена також запитали, яким буде його послання правителю Росії Владіміру Путіну після обміну ув'язненими.

Зупинись (Stop англійською – 24 Канал),

– сказав Байден.

Він додав, що "немає нічого, що виходить за рамки наших можливостей, коли ми діємо разом… Нічого… Ми – Сполучені Штати Америки".

Гарріс сказала журналістам, що успішний обмін ув'язненими – це "сила дипломатії". Вона зазначила, що це неймовірний день.