Байден нарешті сказав все, що думає про Трампа

Джо Байден – хедлайнер першого дня з'їзду Демократичної партії. Під час з'їзду демократи мають формально затвердити нову пару кандидатів на пост президента та віцепрезидента США.

Камалі Гарріс це на руку

Для Байдена цей виступ – остання велика можливість звернутися до однопартійців та нації.

Читайте також Повернення до релігії: що тепер мають робити громади УПЦ МП

Байден розповів про досягнення своєї адміністрації та про те, наскільки велика американська нація; пожартував, мовляв, Камала, давай ти – президент, а я – віце; розрекламував її та подякував всім за підтримку.

Байден на повну використав цей виступ для іншого. Він висловив кандидату у президенти від Республіканської партії Дональду Трампу все, що про нього думає. Він тримався весь цей час, але вирішив відігратися на всю котушку.

Те, що Трамп "отруює кров Америки" – найм'якша критика. За словами президента США, Трамп – брехун та невдаха. Він, мовляв, "топить" Америку, дискредитує її в очах усього світу та має намір зробити США не першими, але останніми.

Байдену накипіло. Він йде і може собі дозволити насамкінець сказати майже все, що думає про свого конкурента. Камалі Гарріс Байден цим допоможе. А вона, як та пантера, весь час задоволено мружилася, чуючи критику Трампа та слова підтримки на свою адресу.