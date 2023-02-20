Байдена намагалися таємно переправити в Україну до роковин повномасштабної війни, – Politico
Джерело:Politico
У США розглядали можливість того, аби таємно переправити Джо Байдена в Україну до роковин повномасштабного вторгнення. Зауважимо, що американський лідер здійснить офіційний візит до Європи упродовж 20 – 22 лютого.
Помічники Байдена досліджували спроби таємно переправити його до України. Про це повідомило видання Politico.
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Помічники розглядали можливість таємно переправити Байдена через кордон до України, але поїздку було практично виключено,
– зазначило видання.
Коли приймали рішення про ймовірний візит, враховували думки військовий аналітиків щодо того, що Владімір Путін, який любить символізм, напередодні 24 лютого "може відзначити демонстрацією сили".
У ЗМІ зазначили, що президент США є одним із останніх західних лідерів, який не здійснив подорож, що вимагала б 10-годинної поїздки потягом або польоту. Втім, більшість його помічників вважають, що загроза безпеці для Байдена чи України не варта того.
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Байден навідається до Польщі: що відомо
- Посольство США у Варшаві повідомило, що 20 – 22 лютого Джо Байден відвідає Польщу. Там американський лідер виступить з промовою, у якій говоритиме про те, як США згуртували світ навколо підтримки України; готовність влади Сполучених Штатів продовжувати цю підтримку стільки, скільки буде необхідно.
- На брифінгу 17 лютого представник адміністрації президента США з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що ця промова, ймовірно, міститиме послання до Владіміра Путіна.
- Анджей Дуда підтвердив, що матиме зустріч з Байденом. Зазначив, що президенти говоритимуть, зокрема, про надання Україні винищувачів.
- Також відбудеться зустріч частини країн НАТО, так званої Бухарестської дев'ятки.
- Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Байден не планує зустрічатися з Володимиром Зеленським у Польщі.