Байдена намагалися таємно переправити в Україну до роковин повномасштабної війни, – Politico

У США розглядали можливість того, аби таємно переправити Джо Байдена в Україну до роковин повномасштабного вторгнення. Зауважимо, що американський лідер здійснить офіційний візит до Європи упродовж 20 – 22 лютого.

Помічники Байдена досліджували спроби таємно переправити його до України. Про це повідомило видання Politico.

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Помічники розглядали можливість таємно переправити Байдена через кордон до України, але поїздку було практично виключено,

– зазначило видання.

Коли приймали рішення про ймовірний візит, враховували думки військовий аналітиків щодо того, що Владімір Путін, який любить символізм, напередодні 24 лютого "може відзначити демонстрацією сили".

У ЗМІ зазначили, що президент США є одним із останніх західних лідерів, який не здійснив подорож, що вимагала б 10-годинної поїздки потягом або польоту. Втім, більшість його помічників вважають, що загроза безпеці для Байдена чи України не варта того.

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