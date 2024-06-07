Можливо, це навіть на краще, – політолог про відсутність Байдена на Саміті миру

Президент США Джо Байден не буде присутній на першому Глобальному Саміті миру. Замість нього у Швейцарію приїдуть віцепрезидентка Камала Гарріс та радник з національної безпеки Джейк Салліван.

Тож не треба думати, що Вашингтон проігнорував саміт, про це 24 Каналу сказав політолог Олег Лісний. Він додав, що Сполучені Штати дуже якісно працюють насамперед з країнами Глобального півдня, щоб вони взяли участь.

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США беруть участь на вищому рівні

До саміту Зеленський аж двічі зустрінеться з Байденом. Подейкують, що це компенсація за відсутність на Глобальному саміті миру.

Якщо ми підемо за логікою самого саміту, то він тільки починає процес, який має закінчитися встановленням справедливого миру. Це не станеться на цьому саміті, тому що на порядку денному тільки три питання,

– зазначив Лісний.

Сполучені Штати беруть участь на вищому рівні, тому що все-таки віцепрезидент це дуже важливо. До того ж є ще одна площина, адже якщо приїжджає президент США, то країни Глобального півдня будуть намагатися розв'язувати якісь питання, а коли приїжджає віцепрезидент, то градус цікавості переходить на сам саміт.

Можливо, це навіть на краще,

– мовив політолог.

В останній момент також може з'явитися Китай. Однак якщо Пекін не візьме участь у саміті й буде надалі продовжувати просувати так званий "план миру", то тоді Україна зрозуміє, що ніякий нейтралітет не має місця, є обслуговування інтересів вісі зла. КНР ще не у вісі зла, але чомусь туди дрейфує.

Зараз Китай намагаєтесь зруйнувати архітектуру Глобального саміту своїми забаганками й планами, мовляв, якщо не буде Росії, то й Пекіна не буде. Втім, президент Зеленський чітко пояснив, чому Росії там не має бути й коли вона має з'явитися.

Яка угода важлива на нинішньому етапі

Попередньо Володимир Зеленський може зустрітися з Джо Байденом у рамках G7 якраз напередодні саміту. Минулого тижня американські медіа писали, що під час зустрічі лідерів навіть може бути підписана безпекова угода зі Сполученими Штатами.

Як на мене, складається історія, що нам компенсують чимось те, що не дають. Якщо проаналізувати слова Байдена, то виходить, що він вважає, що перемога України може бути без вступу в НАТО, а на нинішньому етапі вступ в НАТО можна замінити потужною угодою з Китаєм, Японією та Південною Кореєю,

– додав Лісний.

Він наголосив, що ця угода була б корисна на нинішньому історичному етапі.

Чому Байдена не буде на саміті