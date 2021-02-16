У Байдена почали перемовини з Німеччиною про "Північний потік-2", – ЗМІ

16 лютого 2021 , 16:03
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Адміністрація президента США Джо Байдена, ймовірно, почала перемовини з Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Обговорюють загрозу санкцій для компаній, залучених до будівництва газопроводу.

Джерело:

Wall Street Journal

У вівторок нібито настає крайній термін, щоб оголосити список компаній, які потраплять до санкцій. Про це заявив один з високопосадовців Німеччини.

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Щоправда, за інформацією видання, США можуть відмовитися від введення санкцій відповідно до національних інтересів.

Зауважимо, прямих перемовин адміністрації Байдена з Німеччиною щодо "Північного потоку-2" ще не було. ЗМІ повідомляли, що нібито сторони готові піти на компроміс.

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