У Байдена почали перемовини з Німеччиною про "Північний потік-2", – ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена, ймовірно, почала перемовини з Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Обговорюють загрозу санкцій для компаній, залучених до будівництва газопроводу.
Джерело:Wall Street Journal
У вівторок нібито настає крайній термін, щоб оголосити список компаній, які потраплять до санкцій. Про це заявив один з високопосадовців Німеччини.
Важливо Німеччина готується до переговорів зі США щодо "Північного потоку-2": Україна у фокусі
Щоправда, за інформацією видання, США можуть відмовитися від введення санкцій відповідно до національних інтересів.
Зауважимо, прямих перемовин адміністрації Байдена з Німеччиною щодо "Північного потоку-2" ще не було. ЗМІ повідомляли, що нібито сторони готові піти на компроміс.Зверніть увагу! Якщо Росія таки добудує "Північний потік-2", то Україна щороку втрачатиме близько 1,5 мільярда доларів.
"Північний потік-2": останні новини
- Росія не може добудувати газопровід саме через санкції США. У 2019 році роботи зупинили.
- Однак вже у грудні 2020 року будівництво газопроводу відновили.
- До слова, дві гілки трубопроводу планують добудувати до квітня 2021 року.
- Сенатори США закликали Байдена застосувати нові санкції проти "Північного потоку-2". Раніше сам Байден заявляв, що вважає "Північний потік-2" поганою ідеєю для Європи.
- Депутати Європарламенту також попросили зупинити будівництво.