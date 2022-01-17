У Байдена попередили Росію про "належну відповідь" за кібератаку на Україну

Українські державні органи 14 січня зазнали серйозної кібератаки, з якою пов'язують Росію. В адміністрації президента США пообіцяли агресорці "належну відповідь" за організовані кібератаки.

Адміністрація Джозефа Байдена вже кілька місяців попереджає, що кібератаки можуть бути частиною широкомасштабних зусиль Росії в межах ескалації. Тож США працюють з українським урядом над посиленням оборони.

Зверніть увагу Масштабна кібератака на Україну: усе, що відомо про напад на урядові сайти

"Належна відповідь" Росії

У контексті кібератаки радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заговорив і про санкції. Втім, він наголошує, що поки про санкції мовиться лише після нової прямої агресії Росії проти України.

Водночас радник Байдена запевняє, що США з союзниками вироблять "належну відповідь" і в тому разі, якщо Росія вдасться до кібератак на Україну.

Якщо росіяни вдадуться до військових дій, Вашингтон вживе заходів, спрямованих проти їх економіки, проти їх стратегічного становища в Європі,

– пообіцяв Джейк Салліван.

Кібератака на Україну

У ніч з 13 на 14 січня низка державних структур України зазнали кібератаки. Внаслідок цього не працювали сайти Кабміну, окремих міністерств, сервісу Дія тощо.

Хакери, ймовірно, хотіли виставити винною в кібератаці сусідню Польщу, адже послання, яке залишили на сайтах, було зокрема й польською мовою. Щоправда, дуже нетиповою для самих поляків.

Водночас у Центрі інформаційної безпеки знайшли зачіпки, які вказують, що кібератаку могли організувати з Росії, яка вже 8 років воює проти України.

Це цікаво – найгучніші хакерські атаки в історії України: дивіться відео