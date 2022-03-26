З Байденом докладно говорили про Маріуполь, – Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся у Варшаві з президентом США Джозефом Байденом. Сторони говорили про Маріуполь, який перебуває під блокадою російських військ.

Про це Кулеба заявив у зверненні після зустрічі з американським президентом. Глава МЗС зазначив, що вони з Байденом докладно говорили про Маріуполь.

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Ми дуже докладно говорили про Маріуполь. Я хочу, щоб ви знали: кожен, хто зараз боронить Маріуполь, Україна разом з партнерами робити все можливе, щоб допомогти вам,

– сказав Кулеба.

Кулеба зустрівся з Байденом: коротко

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