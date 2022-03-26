З Байденом докладно говорили про Маріуполь, – Кулеба
26 березня 2022 , 16:17Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Дмитра Кулеби
Глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся у Варшаві з президентом США Джозефом Байденом. Сторони говорили про Маріуполь, який перебуває під блокадою російських військ.
Про це Кулеба заявив у зверненні після зустрічі з американським президентом. Глава МЗС зазначив, що вони з Байденом докладно говорили про Маріуполь.
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Ми дуже докладно говорили про Маріуполь. Я хочу, щоб ви знали: кожен, хто зараз боронить Маріуполь, Україна разом з партнерами робити все можливе, щоб допомогти вам,
– сказав Кулеба.
Кулеба зустрівся з Байденом: коротко
- Президент США Джо Байден 26 березня зустрівся з Дмитром Кулебою та міністром оборони Олексієм Резніковим.
- Під час зустрічі сторони порушили питання персональних санкцій для російських політичних фігур. Також вони обговорили оборонну допомогу Україні.
- За словами Кулеби, Байден сказав, що те, що відбувається в Україні, змінить історію 21 століття.
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