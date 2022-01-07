У Байконурі заборонили виходити на вулиці групами понад троє людей

Влада Казахстану запровадили підвищений рівень "терористичної" небезпеки. На тлі цього у Байконурі ввели низку обмежень.

Там заборонили пересуватися містом групами понад троє людей. Виняток зробили лише для сімей.

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Окрім цього, заборонили пересування неповнолітніх без супроводу дорослих. Нові обмеження влада міста пояснює нібито боротьбою із поширенням коронавірусу.

Обмеження проїзду і заборона на алкоголь

Ухвалене рішення містить обмеження на проїзд транспорту та прохід людей через КПВВ №1, №5 та №6 – від 23:00 до 6:00. Виняток – тільки для спецтранспорту та екстрених служб.

Згідно із документом, не можна продавати на роздріб алкоголь, зокрема:

пиво;

сидр;

медовуху.

Комендантська година

Адміністрація міста запровадила комендантську годину до 19 січня. З 23:00 до 6:00 можна ходити тільки в аптеку або на роботу.

Водночас підприємства міста повинні зачинятися о 22:00. Контролюватимуть дотримання правил правоохоронці разом із "народними дружинами".

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