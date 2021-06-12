Бажаємо йому успіху в прагненні очолити хоч щось, – Рудик про Притулу

Кіра Рудик заявила, що Сергій Притула, перебуваючи у лавах партії "Голос", не міг остаточно визначитися, що саме він хоче робити. Окрім того, за словами політикині, дії Притули останнім часом були неорганізованими.

За словами очільниці партії "Голос" Рудик, спершу Притула хотів очолити партію, однак вже через декілька тижнів заявив, що покидає політсилу. Окрім того, політикиня заявила, що ще раніше Притула говорив про бажання очолити київський осередок, а до цього – хотів очолити фракцію в Київраді.

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А ще до цього він хотів створити партію Сергія Притули, а ще до цього він хотів піти з політики. Тому я щиро бажаю, щоби він нарешті визначився з тим, що він хоче робити, і ми можемо побажати йому тільки успіху в прагненні очолити хоч щось,

– зауважила Рудик.

Відповідаючи на запитання, чи готовий "Голос" повернути Притулу у свої лави, Рудик наголосила, що заяви з приводу прийняття людей в партію ухвалює політична рада. Політикиня зауважила: якщо від Притули буде така ініціатива, то політична рада її розгляне.

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Сергій Притула 7 червня 2021 року повідомив, що виходить з партії "Голос". Політик наголосив, що обласні та міські осередки не мають відповідати перед суспільством за вчинки партійного керівництва. За словами Притули, саме тому єдиним правильним рішенням є дистанціюватися від цього керівництва.

Нардеп з "Голосу" Андрій Осадчук заявив: станом на 11 червня не подав заяву про відставку.

Тим часом Притула зізнався, що не відкидає варіанту створення власної партії.

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