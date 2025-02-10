З вересня 2025 року вводять БЗВП: наскільки Україна готова до цього кроку

З 1 вересня 2025 року в Україні вводять базову військову підготовку. У закладах вищої освіти вже розробили усі відповідні до навчання методики та програми.

Студенти до 25 років зможуть самостійно обрати час проходження БЗВП, передає 24 Канал із посиланням на Media Center Ukraine.

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Як відбуватиметься проходження БЗВП

За словами народного депутата Федіра Веніславського, від моменту скасування закону про строкову службу до ухвалення рішення про введення базової військової підготовки пройшло достатньо часу.

Україні вдалось розробити навчальні програми та методики у закладах вищої освіти, зокрема, військових. Для тих, хто не навчається у закладах вищої освіти також розроблені відповідні програми.

Все готово, я думаю, воно запрацює. Ніяких неочікуваних ексцесів я не бачу,

– наголосив він.

Нардеп зауважив, що молоді люди до 25 років можуть самі обрати час, коли вони можуть пройти БЗВП під час навчання. Якщо ж вони це не зроблять добровільно до 25 років, їх будуть відправляти примусово.

Нагадаймо, що термін навчання на базовій військовій підготовці буде визначено окремою постановою Кабінету Міністрів України. Законопроєкт не передбачає мобілізацію юнаків до 25 років, а жінки можуть пройти базову військову підготовку лише добровільно.

Водночас чоловіки від 18 до 25 років можуть підлягати мобілізації, якщо вони пройшли строкову службу, закінчили військовий заклад, служили за контрактом в ЗСУ, або визнані "обмежено придатними".