Базується у Білорусі: за яких умов Пригожин реально загрожуватиме Україні з Півночі
Для того, щоб ударити з Півночі, Євгенію Пригожину знадобиться 40 тисяч війська. Подібний розвиток подій є малоймовірним, але зовсім виключати його не можна.
Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Петро Черник. Він додав, що ватажок вагнерівців може бути вкрай небезпечним за умови, що матиме необхідне озброєння.
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Для того, щоб по-справжньому ударити з Півночі, щоб нам було дошкульно, їм потрібен 40-тисячний корпус, 825 танків, 2500 броньованих машин і до 1000 артилерії. Хто їм це надасть – мені важко зрозуміти,
– сказав Петро Черник.
Довга рука ФСБ
Євгеній Пригожин кинув виклик системі, у якій лише держава має право на насильство. Через це московська владна еліта почала агонізувати, бо у Росії не може бути інших центрів сили, окрім як зосередженого у руках офіційної вертикалі. Саме тому, на думку військового експерта, Пригожину навряд чи вдасться вижити.
"Він не є самостійним гравцем. Є якась довга рука ФСБ, яка розігрує свою комбінацію, котру поки що складно усвідомити. Це дає підстави говорити, що Пригожина можуть спробувати утилізувати на наших кордонах", – припустив він.
За яких умов Пригожин може загрожувати Україні з Білорусі: дивитись відео
Що відомо про долю Пригожина після заколоту
- Після того, як Євгеній Пригожин домовився про так зване "перемир'я" за посередництва Лукашенка, зв'язок із ним обірвався. Востаннє його бачили при виїзді з Ростова-на-Дону. У пресслужбі керівника "Вагнера" запевнили, що Пригожин особисто "передасть усім привіт", як матиме змогу та стабільний зв’язок.
- Не виключено, що він міг поїхати до Білорусі. Нагадаємо, прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков наголосив, що Пригожину не висуватимуть звинувачень, а він виїде до сусідньої країни. Можливо, саме такими були "гарантії безпеки" від білоруського диктатора Олександра Лукашенка.
- Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв запевнив, що ситуація на Півночі України є стабільною. Наразі не спостерігається ані нарощування техніки, ані живої сили противника. Кордон держави цілодобово перебуває під надійним захистом.