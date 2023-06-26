Базується у Білорусі: за яких умов Пригожин реально загрожуватиме Україні з Півночі

Для того, щоб ударити з Півночі, Євгенію Пригожину знадобиться 40 тисяч війська. Подібний розвиток подій є малоймовірним, але зовсім виключати його не можна.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Петро Черник. Він додав, що ватажок вагнерівців може бути вкрай небезпечним за умови, що матиме необхідне озброєння.

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Для того, щоб по-справжньому ударити з Півночі, щоб нам було дошкульно, їм потрібен 40-тисячний корпус, 825 танків, 2500 броньованих машин і до 1000 артилерії. Хто їм це надасть – мені важко зрозуміти,

– сказав Петро Черник.

Довга рука ФСБ

Євгеній Пригожин кинув виклик системі, у якій лише держава має право на насильство. Через це московська владна еліта почала агонізувати, бо у Росії не може бути інших центрів сили, окрім як зосередженого у руках офіційної вертикалі. Саме тому, на думку військового експерта, Пригожину навряд чи вдасться вижити.

"Він не є самостійним гравцем. Є якась довга рука ФСБ, яка розігрує свою комбінацію, котру поки що складно усвідомити. Це дає підстави говорити, що Пригожина можуть спробувати утилізувати на наших кордонах", – припустив він.

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