Бельгія передасть Україні 30 літаків F-16: перші прибудуть до кінця року

В Бельгії оголосили, що нададуть Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року. Перші літаки вже повинні бути поставлені до кінця цього року.

Це зобов'язання буде оформлене у двосторонній угоді про безпеку, яку планують підписати у вівторок у Брюсселі під час візиту президента Володимира Зеленського. Про це заявила міністерка закордонних справ Бельгії Хаджі Лабіб.

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Що відомо про F-16 від Бельгії

Бельгія оголосила про намір поставити Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року. За словами Лабіб, перші літаки мають прибути до кінця цього року.

Це зобов'язання буде офіційно закріплено в угоді, яку підпишуть у Брюсселі під час візиту президента України Володимира Зеленського.

Міністерство оборони Бельгії також планує забезпечити Україну боєприпасами зі своїх складів для озброєння F-16.

Пані Лабіб наголосила, що підтримка Києва є критично важливою для зупинки Володимира Путіна та забезпечення безпеки європейських країн, включаючи Бельгію. Вона підкреслила, що якщо не зупинити агресію, російські танки можуть одного дня опинитися в Брюсселі.

Бельгія приєдналася до "коаліції F-16" минулого року разом із Нідерландами, Данією та Норвегією. Спочатку Бельгія займалася лише навчанням, технічною та матеріально-технічною підтримкою. Проте восени минулого року уряд вирішив також надати певну кількість літаків, як тільки отримає перші винищувачі F-35.