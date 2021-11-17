У Bellingcat пояснили, чому затримали публікацію розслідування про вагнерівців

Розслідування про ймовірний зрив операції з вагнерівцями планували опублікувати весною 2021 року, однак матеріал вийшов 17 листопада. Затримку пояснили зверненням нових свідків.

Про це повідомив засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс.

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Затримки з опублікуванням розслідування були викликані тим, що до нас звернулися нові свідки та джерела після того, як повідомлення в українських ЗМІ про наше розслідування були доведені до їх відома,

– сказав він.

За його словами, це означало, що доведеться перевірити їхні твердження – цей процес потребував багато додаткової роботи. Водночас йшла робота над документальним фільмом.

Еліот Гіґґінс пояснив, що все це передбачало додаткові відрядження для інтерв'ювання нових свідків. Окрім цього, була низка інших історій, над якими Bellingcat довелося працювати.

Не було прохань не оприлюднювати матеріал

Журналіст-розслідувач наголосив, що не було звернень з проханням не публікувати розслідування.

Нас ніхто не просив не оприлюднювати, і навіть якби це зробили, ми б все одно опублікували це, незважаючи на обставини,

– додав Еліот Гіґґінс.

Розслідування Bellingcat: що відомо

Розслідувачі переконані, що історія зі затриманням є українською спецоперацією.

Журналісти стверджують, що Володимир Зеленський у червні 2020 року "загалом схвалив затримання вагнерівців". Президент попросив підготувати докладний план спецоперації.

У Bellingcat кажуть, що ГУР вивчало бойовиків ще з 2014 року. Вдалося, зокрема, отримати важливу інформацію про їхні методи вербування, взаємодію з російськими спецслужбами.